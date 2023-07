Atlas Fallen stond aanvankelijk gepland voor een release in mei, maar in maart besloot ontwikkelaar Deck13 dat ze de game moesten uitstellen. Dit om de eenvoudige reden dat ze meer tijd nodig hadden om de game verder af te maken. De release staat sindsdien voor 10 augustus gepland en daar wordt niet meer vanaf geweken.

Via Twitter heeft uitgever Focus Entertainment namelijk aangekondigd dat de game goud is gegaan. Daarmee is de ontwikkelaar ruim op tijd, wat de uitgever de gelegenheid geeft de game op disc te drukken en natuurlijk de release voor te bereiden.

Of Atlas Fallen de moeite waard is zullen we je in augustus in onze review vertellen. In de tussentijd lees je meer over de game in onze preview.