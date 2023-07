Over iets meer dan een week kunnen we aan de slag met Exoprimal, een coöp shooter waarin je het in een exosuit op mag nemen tegen hordes dinosaurussen. Daarnaast zal jij het met jouw team tegelijkertijd ook opnemen tegen een ander team, wat soms een pittige uitdaging kan zijn. Indien alle hoop verloren lijkt te zijn, zal het spel je op een leuke manier helpen.

Als jouw team ver achter komt te liggen, krijg je een Dominator tot jouw beschikking. De dominator dropt een gigantische dinosaurus bij het andere team om ze even lastig te vallen. In die tijd kan jouw team natuurlijk een mooie inhaalslag maken. Wat ons betreft een leuke mechanic om het speelveld wat gelijk te trekken. Exoprimal verschijnt op 14 juli aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.