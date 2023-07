De langverwachte dark fantasy shooter Witchfire is vanaf 20 september verkrijgbaar in early access. Vanaf die datum zal je de game alleen via de Epic Games Store kunnen binnenharken en spelen, maar via Twitter heeft ontwikkelaar The Astronauts ons op het hart gedrukt dat nadien andere platforms ook aan de beurt zijn.

Hiermee doelt men onder meer op Steam, maar ook console gamers zullen met de game aan de slag kunnen, aldus de ontwikkelaar. Specifieke platforms worden vooralsnog niet genoemd, maar we mogen ervan uitgaan dat spelers op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S op den duur ook op monsters kunnen gaan jagen.

Daarbij vertelt de studio tevens dat ze hard werken aan features zoals een aanpasbare HUD/UI, een field of view-slider en de mogelijkheid om je crosshair te centreren.