De Canadese tak van Nintendo liet een paar dagen geleden al doorschemeren dat Booster Course Pass Wave 5 niet lang op zich zal laten wachten. Dit is inderdaad het geval, want deze uitbreiding komt volgende week uit.

Wave 5 van de Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe zal op 12 juli beschikbaar worden gesteld. Deze uitbreiding brengt acht nieuwe parcours met zich mee, evenals drie personages.

Zeven van de acht nieuwe racebanen zijn geremasterde versies van parcours die in eerdere delen zijn verschenen. Deze zijn als volgt:

Koopa Cave (Mario Kart Wii)

Moonview Highway (Mario Kart Wii)

Vancouver Velocity (Mario Kart Tour)

Athens Dash (Mario Kart Tour)

Los Angeles Laps (Mario Kart Tour)

Sunset Wilds (Mario Kart: Super Circuit)

Daisy Cruiser (Mario Kart: Double Dash)

De achtste racebaan is ‘Squeaky Clean Spring’. Dit is een geheel nieuw parkoers. De nieuw toegevoegde personages zullen Kamek, Petey Piranha en Wiggler zijn.