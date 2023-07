Mortal Kombat kent nogal wat geliefde personages. Denk hierbij aan Sub-Zero of Skorpion bijvoorbeeld. Beiden zijn afkomstig uit de Lin Kuei-clan, waaruit we meerdere soorten ninja’s hebben zien voortkomen. De verhouding tussen Sub-Zero en Skorpion is door de games heen lang niet altijd goed geweest, maar lijkt in dit deel hersteld te zijn. De twee ninja’s van de Lin Kuei-clan slaan de handen ineen in deze trailer.

In deze actievolle trailer zien we meerdere leden van de Lin Kuei tot op de dood vechten en zien we ook een geliefd personage terugkeren. Smoke keert namelijk sinds Mortal Kombat 9 terug en dat gaat gepaard met zijn iconische oneliner. Ook zien we Rain terug in deze trailer, die een hele nieuwe look heeft en niets van zijn tegenstanders heel laat.