Met Mortal Kombat 1 krijgen fans van fighting games én bloedvergieten binnenkort weer heel wat lekkers op hun bord. PlayStation Access kreeg op de Summer Game Fest de kans om met geestelijke vader Ed Boon een gesprek te voeren en daar kwamen naar goede gewoonte weer heel wat interessante details uit naar voren.

De onderstaande video duurt tien minuten, maar is het bekijken zeker waard. Boon legt onder andere uit waar het idee van een reboot precies vandaan kwam, geeft meer informatie over het nieuwe Kameo systeem én vertelt hoe de beruchte fatalities in dit deel tot stand kwamen. Mortal Kombat 1 verschijnt op 19 september.