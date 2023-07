Eigenlijk is het best bizar dat uitgerekend een stereotype Italiaanse loodgieter zo populair geworden is dat zijn games al decennia lang potten breken aan de kassa. Mario beperkt zich voor zijn titels overigens niet tot één genre: ieders favoriete snor wist zich al te handhaven in platformgames, racegames, vechtgames én zelfs een heuse RPG.

Die RPG krijgt binnenkort zowaar een remake, die nu aan de hand van de boven- en onderstaande screenshots in zijn kaarten laat kijken. We krijgen een veelvoud aan omgevingen op ons bord, vangen een glimp op van de typische combat die een dergelijk spel gamers voorschotelt én mogen zelfs enkele van de befaamde minigames bekijken.

Eerlijk? Het ziet er allemaal prima uit, vol van de onweerstaanbare charme die we van de heldhaftige loodgieter gewend zijn. De remake van Super Mario RPG verschijnt op 17 november.