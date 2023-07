Voordat Final Fantasy XVI verscheen, liet Square Enix al weten dat er geen plannen waren voor uitbreidingen voor de JRPG. Producer Naoki Yoshida heeft nu echter laten weten dat hier toch over na wordt gedacht.

Afgelopen mei was Yoshida nog van mening dat het nieuwste deel in de Final Fantasy-reeks een zogenaamde ‘one-off’-titel was, oftewel een spel met een duidelijk begin en einde. Er waren daarom geen plannen voor uitbreidingen.

De producer heeft in een interview met GamerBraves gezegd dat de ontwikkelaar veel feedback heeft ontvangen van gamers, die de game hebben gespeeld en dat zij om meer Final Fantasy XVI vragen. Square Enix overweegt daarom serieus om hieraan tegemoet te komen en onderzoekt momenteel verschillende opties voor eventuele uitbreidingen.

“As you know, going into Final Fantasy XVI, the one thing we wanted to create was a full complete story, something that you can enjoy from beginning to end, 100 per cent without any DLC, and I think we were able to do that. But now we understand we’re getting feedback from players that have played the game, and lots of players want to see more, and we know that and understand that. For us, we’re taking that and then thinking about our options moving forward. So hopefully in the future, we can have something that we can give to you all.”