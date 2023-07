Vorige maand lieten Focus Entertainment en DON’T NOD weten dat Banishers: Ghosts of New Eden eind dit jaar zou verschijnen. Nu is er een nieuwe video verschenen, die de exacte releasedatum van de actie-RPG laat weten.

In Banishers: Ghosts of New Eden speel je als Antea Duarte en Red Mac Raith, twee geestenjagers. Anthea is echter dodelijk gewond geraakt in haar laatste missie, waardoor ze zelf een geest wordt. Dit weerhoudt haar echter niet om op spoken te blijven jagen.

De onderstaande video laat zien dat Banishers: Ghosts of New Eden op 7 november 2023 zal verschijnen. Er zal buiten de normale versie ook een Collector’s Edition uitgebracht worden. Deze versie bevat onder andere een beeldje van 24 cm hoog en een steelbook.