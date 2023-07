Tijdens de officiële onthulling van EA Sports FC 24 eerder vanavond heeft Electronic Arts de belangrijkste details bekendgemaakt. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De release staat gepland voor 29 september, wat klopt met eerdere geruchten.

Hetzelfde geldt voor de box-art van de game, de Ultimate Edition van EA Sports FC 24 heeft Erling Haaland op de cover. De box-art van de gewone editie gaf EA eerder deze week al vrij, al waren de reacties nogal uiteenlopend.

Bij een pre-order op één van de twee edities krijgen spelers de volgende extra’s:

Cover Star Loan Player Item (10 matches)

Two Ambassador Loan Player Pick Items (pick one male and one female for five matches)

Unlocked PlayStyles Slot in Clubs

Additional Player Personality Points in Player Career

5-Star Coach available for hire in Manager Career

De Ultimate Edition is beschikbaar voor pre-order tot 22 augustus en komt natuurlijk met meer items en voordelen. Dit zijn de volgende:

Untradeable UEFA Champions League or UEFA Women’s Champions League Ultimate Team Hero Item on November 27

Up to seven days early access, start playing on September 22

4,600 FC Points

Access to a Nike Campaign in Ultimate Team beginning September 22

Nike Ultimate Team Campaign Loan Player Item (24 matches)

Nike x EA Sports FC Ultimate Team Kit

Untradeable Team of the Week 1 Ultimate Team Player Item

Tijdens het evenement werd ook een nieuwe trailer getoond en die kan je hieronder bekijken.