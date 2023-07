Het onder de radar houden van onthullingen en aankondigingen is niet het sterkste punt van Naughty Dog, zo blijkt maar weer. The Last of Us: Part I werd vlak voor de officiële reveal al gelekt en nu lijkt ook Gustavo Santaolalla – de componist van beide games – z’n mond voorbij gepraat te hebben.

Tijdens een gesprek met de Spaanse website BLENDER zegt de Argentijnse musicus namelijk dat er een vernieuwde versie van The Last of Us: Part II onderweg is. Heel veel details geeft de componist niet, behalve dat spelers in deze versie meer interactie hebben met zijn personage in het stadje Jackson; Santaolalla had immers ook een kleine cameo in de tweede game. Spelers zouden dit personage kunnen vragen om bepaalde nummers te spelen.

Het is niet duidelijk of Santaolalla hiermee verwijst naar bijvoorbeeld een native PlayStation 5 game in de vorm van een Director’s Cut, een update voor het origineel of een pc-port. Desalniettemin zijn de uitspraken uiterst interessant en is het mogelijk een kwestie van tijd voordat we via de officiële kanalen meer informatie te horen krijgen.