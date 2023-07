Later dit jaar verschijnt PayDay 3 en om de game in coöp te spelen is het vanzelfsprekend dat je online moet zijn. Het blijkt echter dat de game per definitie vraagt dat de speler online is, want zonder connectie zal het niet mogelijk zijn om de singleplayer te spelen.

Dit vertelde Almir Listo, de global brand director, in een recente livestream. De reden hiervoor is dat de game gebruikmaakt van cross-progressie tussen platformen, waardoor de voortgang online opgeslagen wordt, ook al speel je alleen. Hoewel, de brand director is niet 100% zeker van deze verplichting.

“No. You will be able to play by yourself, but I do believe you will have to have a connection in order to play, because it’s made in Unreal Engine and has cross-progression and cross-play, I do believe we need you to be online.”

Deze vermeende always online verplichting wordt niet goed ontvangen, wat we vaker zien bij games die dat vereisen. Dit betekent dat als de servers ooit offline gaan, de game gelijk niks meer waard is omdat dan ook de singleplayer niet meer gespeeld kan worden.