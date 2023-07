Ubisoft en Massive Entertainment werken inmiddels al geruime tijd aan Star Wars Outlaws, een ambitieuze openwereldgame in het Star Wars-universum. Ubisoft houdt er nu eenmaal van om heel uitgebreide werelden te creëren en dat zal hier opnieuw het geval zijn. Vrees echter niet: creative director Julian Gerighty verzekert ons ervan dat er heel wat zorg is gestoken in het maken van de planeten.

In het meest recente exemplaar van EDGE magazine (gerapporteerd door Mp1st) vertelt hij met trots dat alle locaties in de game ‘handgemaakt’ zullen zijn: geen artificieel kopieer-en-plakwerk dus. Elk gebied is bovendien enorm uitgestrekt, want één planeet in Star Wars Outlaws is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van 2 à 3 zones in Assassin’s Creed: Odyssey.

“It’s a crude analogy, but the size of one planet might be about [equivalent to] two of the zones in Assassin’s Creed Odyssey, for example. It could be two to three zones.”

Een gebied doorkruisen voelt aan als een soort ‘reis’, zelfs als je dit met een voertuig doet. In elk gebied is er ook heel veel te doen, maar let wel op: bepaalde quests, winkels, etc. kunnen afgeblokt worden voor jou gebaseerd op je reputatie.

Star Wars Outlaws zal in de loop van 2024 verschijnen, bekijk hier gameplay of lees onze preview na voor meer over de game.