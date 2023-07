Nu we behoorlijk ver in het huidige Destiny 2 seizoen zitten heeft Bungie het jaarlijkse Solstice evenement aan de game toegevoegd. Dit evenement is nu beschikbaar en duurt tot en met 8 augustus. Vanzelfsprekend komt deelname met de nodige beloningen, waaronder de eerste Strand Rocket Launcher (Crowning Duologue).

Als het lukt om alle uitdagingen te voltooien, dan levert dat spelers de Solstice Seal en de Flamekeeper titel op. Om een indruk van het evenement te geven bekijk je de onderstaande trailer. Dit evenement is voor iedereen in Destiny 2 beschikbaar.