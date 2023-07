Respawn Entertainment brengt geregeld nieuwe updates uit voor Star Wars Jedi: Survivor om de performance te optimaliseren op met name pc, maar ook om issues in de game op te lossen. Een paar weken terug verscheen er een update, al was die relatief beperkt als het op patch notes aankomt.

Dat is met update 6.5 die nu beschikbaar is niet heel anders. De lijst bestaat immers uit slechts drie punten, al valt hier wel de verbetering van de stabiliteit van de game op consoles onder en ook moet de update het crashen van de game tegengaan.

Fix for bounty icons remaining on screen

Fix for holomap not opening correctly

Crash fixes and stability improvements for PlayStation 5 and Xbox Series X|S

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat deze update bedoeld is om de meest kritieke problemen aan te pakken. Ze werken nog aan een andere update die wat minder dringende zaken aanpakt, die komt binnenkort uit al is niet bekend wanneer precies.