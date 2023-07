Het duurt nog een maand voordat Immortals of Aveum verschijnt en tijdens de San Diego Comic Con zal de ontwikkelaar een panel hebben waar ze meer over de game zullen vertellen. Dit panel zal vanavond om 21:45 uur plaatsvinden en later vast op YouTube verschijnen, maar vooraf heeft EA weer een nieuwe trailer vrijgegeven.

Het gaat hier om een cinematische video van de game, die de personages laat zien. De belangrijkste figuren zijn: Jak, General Kirkan en Zendara, die gespeeld worden door respectievelijk Darren Barnet, Gina Torres en Lily Cowles. Je kunt de cinematic hieronder bekijken.