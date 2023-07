Tijdens de San Diego Comic Con heeft Insomniac Games een nieuwe trailer laten zien van Marvel’s Spider-Man 2. Deze trailer bekijk je natuurlijk hieronder en die draait om het verhaal van de game.

De trailer moet een aanzetje geven tot het verhaal dat je in de game zult beleven en uiteraard maakt ook Venom (kort) zijn opwachting, waar gisteren al een nieuw screenshot van gedeeld werd.

We maken er niet teveel woorden aan vuil, want wat telt is hieronder op play drukken!

“At the beginning of our story, our Spider-Men are at the top of their game. But both Peter Parker and Miles Morales are struggling with their personal lives. Miles is trying to find time to write his college entrance essay, but he keeps procrastinating and focusing on Spider-Work instead. Meanwhile, Peter is underwater on payments for Aunt May’s house, but he can’t sell, it means too much to him. And just like Miles, Peter tries (and fails) to find balance with so many responsibilities. MJ wants to help Pete with the mortgage, but her job is on the line now that J. Jonah Jameson is back at the Bugle and looking to clean house. Our heroes have arrived at a confluence of crossroads, with uncertain futures, and some tough decisions ahead.”