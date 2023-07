Insomniac Games was aanwezig tijdens de San Diego Comic-Con en de ontwikkelaar toonde al eerder een fantastische story trailer. Tijdens een panel heeft de ontwikkelaar een aantal aanvullende details onthuld over het verhaal, wat zich negen maanden afspeelt na de gebeurtenissen van spin-off sequel Miles Morales.

Gedurende die periode hebben Peter Parker en Miles Morales intens samengewerkt om de stad New York te beschermen en ze zijn in dat optiek een “geoliede machine” geworden, aldus narrative director Jon Paquette. Echter hebben de Spider-Men ook zo hun problemen in hun privéleven; Miles Morales moet eigenlijk werken aan zijn essay voor de universiteit, waar Peter Parker dan weer achterstallige betalingen heeft op het huis van zijn tante May.

“Both Peter Parker and Miles Morales are struggling with their personal lives. Miles is trying to find time to write his college entrance essay, but he keeps procrastinating and focusing on Spider-Work instead. Meanwhile, Peter is underwater on payments for Aunt May’s house, but he can’t sell, it means too much to him. And just like Miles, Peter tries (and fails) to find balance with so many responsibilities.”

Beide heren proberen dit natuurlijk te balanceren met hun heldendaden en het verwerken van de traumatische gebeurtenissen uit de eerdere games. Ondertussen staan nieuwe én oude schurken – zoals Venom, Kraven the Hunter, maar ook Mister Negative – op de drempel van New York.

Overigens kon Paquette nog vertellen dat Venom qua uiterlijk en design een bekende verschijning zal zijn voor de fans, maar dat zijn personage en verhaal uniek is voor de game.

“Our philosophy has always been that we want to respect the history of the franchise and the Spider-Man DNA, but also not be afraid to mix things up. The same holds true for one of its iconic characters, Venom. While the look of the character and several of his powers/abilities should be familiar to fans, this will be a unique Venom story that we are excited for everyone to experience this October.”