De verkoopcijfers kregen in Japan amper een week na de releasedatum reeds een flinke dreun, maar dat wil niet zeggen dat Square Enix ontevreden is met de manier waarop Final Fantasy XVI over de toonbank vliegt. Integendeel, de uitgever liet in een interview met IGN optekenen enorm blij te zijn met de prestaties van hun game.

Final Fantasy XVI mag dan wel minder goed verkopen dan de remake van Final Fantasy VII, toch is het volgens Square Enix niet zo fair om beide games één op één met elkaar te vergelijken. De remake van Final Fantasy VII verscheen immers eerst op de PlayStation 4, een console die vooralsnog een groter aantal spelers telt dan de PS5, waarop Final Fantasy XVI uitkwam.

“With 38 million PS5 consoles shipped globally (as of March 31, 2023), sales of Final Fantasy 16 surpassed three million units worldwide several days after its release on June 22, 2023. Taking into consideration the sales figures of the acclaimed Final Fantasy 7 Remake and the difference in size of the install base of the PlayStation 4 at the time of this title’s release, we can see that the attach rate of Final Fantasy 16 is considerably high, given the PS5 install base.”

“Square Enix considers the initial sales results of Final Fantasy 16 to be extremely strong, and we will continue to carry out a wide range of initiatives to encourage even more people to play the game.”