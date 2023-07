Final Fantasy XVI is nu een paar weken uit en waar de game een wereldwijde sterke release zag met meer dan 3 miljoen verkopen in de eerste paar dagen, zijn de verkopen in Japan in de tweede week volledig ingestort. In de eerste week verkocht de game nog 336.000 fysieke exemplaren, in de tweede week waren dit er slechts 37.763. Dit is een daling van 90%.

Nu doet de game het wereldwijd gezien meer dan prima, dus het is geen reden tot zorgen. Opvallend is het echter wel dat een game van dit kaliber en Japanse makelij zo’n enorme daling ziet na één week. Dat games het in de tweede week minder goed doen is een trend die bij elke titel zichtbaar is, maar een daling van 90% is buitengewoon te noemen.

Om de verkopen van Final Fantasy XVI in Japan weer te boosten, zou volgens Toyo Securities analist Hideki Yasuda het verlagen van de prijs de beste optie zijn:

“This is a very poor result, and it will be impossible to increase sales further unless the price is significantly lowered. Most of the failure is a result of the pre-publicity and the actual game itself being too far removed from the Final Fantasy of the past, leaving consumers behind.”

De best verkopende game in Japan vorige week was de Nintendo Switch exclusive Master Detective Archives: Rain Code, waarvan je hier onze review kunt lezen.