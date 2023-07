Hogwarts Legacy is sinds de release eerder dit jaar een ongekend succes gebleken. De game verkocht enorm goed in met name de eerste weken en toen Warner Bros. Games in mei de titel ook uitbracht voor last-gen systemen, wist de game weer naar de kop van de verkooplijsten te schieten.

Het mag daarom geen verrassing zijn dat Hogwarts Legacy één van de meest populaire games van dit jaar tot op heden is. GamesIndustry.biz heeft een nieuw rapport gedeeld op basis van verkoopinformatie uit de meeste Europese landen en dat leert ons dat er 76.1 miljoen games werden verkocht in de eerste helft van het jaar 2023.

De game die het meest verkocht werd, is dus Hogwarts Legacy en deze titel verkocht 60% meer dan Elden Ring, die in de eerste helft van 2022 de best verkopende game was. Wat ook opvallend is, is dat Diablo IV op de tweede plek staat, daar waar die game slechts een paar weken voor de helft van het jaar uitkwam.

Hieronder het overzicht van de 20 best verkopende games in 2023 in de eerste helft van dit jaar: