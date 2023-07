Armored Core-fans kunnen over precies een maand aan de slag met een nieuw deel in de langlopende mecha-reeks: op 25 augustus lanceert Fires of Rubicon namelijk voor zowel de current- als last-gen consoles en natuurlijk pc.

Het zesde deel lijkt heel wat zaken te veranderen ten opzichte van diens voorgangers, zoals de afwezigheid van campaign coöp. Als we een afbeelding van de Japanse kopie mogen geloven, zal de game echter wel multiplayer ondersteunen, tot maximaal zes spelers. De afbeelding in kwestie gaat rond op Reddit en werd genomen in een winkel in het land van de rijzende zon.

Waarschijnlijk gaat het hier om een PvP-modus, waarin spelers het tegen elkaar opnemen in hun mechs. Waarschijnlijk zullen FromSoftware en/of Bandai Namco voorafgaand aan de release meer informatie delen over de multiplayer, hou dus vooral PlaySense in de gaten.