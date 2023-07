Ontwikkelaar TeamKill Media heeft een nieuwe gameplay video uitgebracht van de ‘kosmische horrorshooter’ Quantum Error, dat in 2020 werd aangekondigd als PlayStation Exclusive maar later ook op andere platformen zal worden uitgebracht.

De video toont hoe het hoofdpersonage zich een weg baant langs en vecht met een groot aantal buitenaardse vijanden, zowel in de first-person als third-person modus.

Er is nog geen releasedatum beschikbaar voor Quantum Error, maar TeamKill Media gaf in juni nog aan dat het spel bijna klaar is voor release. Je kunt de gameplay video hieronder bekijken.