We hebben de afgelopen periode al wat nieuwtjes gedeeld omtrent het aankomende Marvel’s Spider-Man 2, zoals een story trailer en details over de open wereld. Insomniac Games was namelijk aanwezig tijdens de San Diego Comic-Con, waar een panel werd gehouden over de superheldengame. In de laatste categorie zegt de ontwikkelaar tevens dat de stad meer bezienswaardigheden zal hebben dan zijn voorgangers.

De oplettende speler kon natuurlijk al het Vrijheidsbeeld bezoeken en ook de Avengers Tower en het huis van Dr. Strange passeerden de revue. Jacinda Chew zegt dat de game meer van dat soort plekken zal kennen, zoals het huis van Aunt May in de buurt Queens.

“Not only does it increase the gameplay space, so there’s a lot more places for you to swing to, but it also has some really cool Marvel landmarks as well as New York landmarks. For example, I know in Queens, everybody has wanted to visit Aunt May’s house, and perhaps see where Peter lives. I know a lot of fans had wanted to interact with that space, so to just be able to walk in and see where he lives is incredible.”