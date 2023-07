Het duurt niet lang meer voordat PayDay 3 verschijnt en in aanloop naar de release zal er een gesloten beta plaatsvinden om de online functionaliteiten te testen. Deze beta zal van woensdag 2 tot en met maandag 7 augustus plaatsvinden op de Xbox Series X|S en pc.

In de beta is de missie ‘No Rest for the Wicked’ beschikbaar en je kunt deze uitdaging aangaan met de personages Dallas, Hoxton, Chains en Wolf. Qua content is het dus vrij beperkt, maar het is mogelijk om dit zolang de beta duurt te blijven spelen.

De progressie die je boekt loopt op tot Infamy level 22 en wapenprogressie loopt tot level 8. Voortgang zal ook niet meegenomen worden naar de uiteindelijke game. Mocht je interesse hebben in deelname aan de gesloten beta, dan kan je je aanmelden via Steam (pc) of via de Xbox Insider Hub app.

Helaas zijn er geen plannen voor een beta op de PlayStation 5.