Dit najaar slingert Spider-Man onze PlayStation-consoles binnen met zijn tweede grote avontuur. We kregen de laatste tijd al heel wat details te horen over Marvel’s Spider-Man 2, dit omdat er een panel plaatsvond tijdens San Diego Comic-con. Sony postte eerder al een video die de highlights van dat panel samenvatte, maar als je echt alles wilt horen, dan is er nu goed nieuws.

Je kan nu namelijk het volledige panel bekijken dat ongeveer 50 minuten heeft geduurd. De regisseur van de game, alsook enkele acteurs praten over verschillende aspecten van het spel. Een interessant kijkje achter de schermen dus!

Bekijk de volledige video hieronder, Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt op 20 oktober voor de PS5.