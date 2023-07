Het huidige seizoen van Destiny 2 – Season of the Deep – loopt nog een paar weken en dan gaat seizoen 22 van start. Dit zal rond de gamescom zijn en dan mogen we natuurlijk nieuwe verhalen, uitdagingen en activiteiten verwachten. Ook keert een Raid van weleer terug.

Bungie wil nog niet zeggen welke Raid het is die terugkeert, maar heeft wel laten weten dat die op vrijdag 1 september live gaat in de game. Het is een Raid uit de eerste Destiny, dus voor spelers van het eerste uur zal het natuurlijk bekende koek zijn. Als we geruchten mogen geloven gaat het hier om Wrath of the Machine uit de Rise of Iron uitbreiding.

Andere veranderingen die met ingang van seizoen 22 doorgevoerd worden is dat je 30 Ascendant Shards en 30 Ascendant Alloys kunt opslaan. Dit is een toename van 10 stuks, wat prettig is voor als je telkens tegen de limiet aanhikt. Ook het aantal Enhancement Prisms wordt van 50 naar 100 opgevoerd.

De wapen drops die voor het volgende seizoen staan gepland hieronder op een rijtje:

Crucible: Unending Tempest (Stasis SMG)

Strikes: Luna Regolith 3 (Solar Sniper)

Gambit: Qua Xaphan 5 (Void LMG)

Nightfall: Warden’s Law (Kinetic Hand Cannon) en Pre Astyanax 6 (Solar Precision Bow)

Iron Banner: The Guiding Sight (Strand Scout Rifle) en Cataphract GL3 (Strand Heavy Grenade Launcher)

Verdere details zullen komende weken bekendgemaakt worden, alsook de startdatum van het nieuwe seizoen. De verwachting is 22 augustus, gezien dan de Destiny 2 showcase plaatsvindt en het huidige seizoen afloopt.