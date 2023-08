Helldivers 2 werd met behoorlijk wat bombarie onthuld en het vervolg op het geliefde Helldivers belooft wederom een knotsgek coöp avontuur te worden. De maand oktober van dit jaar zit al volgeramd met games als Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2 en Assassin’s Creed: Mirage en de kans is groot dat Helldivers 2 zich bij die line-up gaat voegen.

Een document, wat eigenlijk bedoeld was voor leden van het Sony partnership programma, is namelijk in de handen beland van Insider-Gaming (beter bekend als de insider Tom Henderson). Volgens het document mogen content creators gaan benoemen dat Helldivers 2 gepland staat voor een release in oktober.

Volgens Henderson bewaart Sony de releasedatum voor een tweede PlayStation showcase, die later dit jaar nog moet volgen. In deze showcase zou het bedrijf onder meer details delen over Project Q, het vernieuwde PlayStation 5-model en de releasedata van games zoals Helldivers 2.