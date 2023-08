Nagenoeg iedere moderne game ondersteunt tegenwoordig meerdere grafische modi, waar de modus die hogere framerates aflevert vaak de favoriet is. Dat zal ook gelden voor de aankomende reboot/spirituele opvolger van Lords of the Fallen, die exact dezelfde titel draagt.

De ontwikkelaar heeft namelijk – naar aanleiding van een vraag van een fan – onthuld dat Lords of the Fallen 60fps zal ondersteunen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Hoewel de studio in hun antwoord wel de Xbox Series S noemt, zouden we echter niet verrast moeten zijn als de zwakkere console van Microsoft toch een lagere framerate heeft.

Lords of the Fallen lanceert op 13 oktober voor current-gen platforms en pc.