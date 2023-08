Eind oktober krijgen we alweer de zoveelste reboot van Alone in the Dark te verwerken. Het eerste deel zette in de jaren ’90 samen met Resident Evil en Silent Hill het survivalhorrorgenre netjes op de kaart, maar de vervolgen wisten niet meteen dezelfde fanbase te vergaren als de onmiddellijke concurrenten. Voeg daar enkele minder geslaagde pogingen tot terugkeer aan toe en je begrijpt waarom de reeks nooit echt voet aan de grond heeft weten te krijgen.

Hopelijk gaat het de franchise dit jaar beter af. Met grote namen als Jodie Comer en David Harbour heeft het alvast een zekere star power achter zich staan. Dat uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Pieces Interactive best hoge verwachtingen hebben voor hun Alone in the Dark remake, blijkt uit de onderstaande collector’s editie van de game, die met onder andere twee figurines, een deurhanger en een set stickers je ogen probeert uit te steken. Best knap!

Er worden er overigens maar 5.000 van gemaakt, dus wie interesse heeft, moet snel zijn.