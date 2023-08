Recentelijk kregen we al meer informatie op ons bord over de omgevingen in PayDay 3 en nu hebben de makers ons een inkijk gegeven in de verschillende heists. Stealth heeft altijd al een grote rol gespeeld in de games, maar ook nu zal je de situatie kunnen aanpakken zoals jij dat wilt. Er zijn nu meer camera’s en sensoren die je bewegingen zullen kunnen registreren, met als gevolg dat plannen nu nog belangrijker zal zijn dan in het vorige deel.

Verder is er momenteel een gesloten beta aan de gang op de Xbox Series X|S en pc, waarin de spelers momenteel toegang hebben tot één heist, de uiteindelijke game zal 8 unieke heists bevatten wat dus voor genoeg speelplezier moet zorgen. De volledige game zal op 21 september verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder de nieuwe video van ontwikkelaar Starbreeze om meer te weten te komen over de verschillende heists in de game.