Na een trailer die ons stealth-gameplay liet zien, is het nu de beurt aan de grafische designers om hun eigen bijdrage in de schijnwerpers te zetten. De game speelt zich af in een denkbeeldige versie van New York, wat maakt dat het grafische team zich naar hartenlust heeft kunnen amuseren.

Het team deelt in de video mee dat heel wat objecten aan flarden geschoten kunnen worden. Zo zal je fruitschalen en potjes kunnen reduceren tot gruis, maar ook zal je een printer op hol kunnen doen slaan door er een paar kogeltjes in te jagen. Dan krijg je een hele regen aan papier die de chaos van PayDay 3 alleen maar meer in de verf zal zetten.

De game zal op 21 september verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder zeker de video om potjes en pannetjes uiteen te zien spatten.