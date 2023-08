Two Point Campus blijft ondersteund worden met nieuwe content: zo kunnen we deze maand aan de slag gaan met de nieuwste uitbreiding ‘Medical School’. Zoals de naam al impliceert, staat deze uitbreiding helemaal in het teken van dokters, ziekenhuizen en alles wat maar met de medische wereld heeft te maken. Dit is tegelijk ook een ’throwback’ naar de roots van de franchise, want we krijgen content die we zullen herkennen van Two Point Hospital.

Deze nieuwe uitbreiding zal verkrijgbaar zijn vanaf 17 augustus en dit op alle platformen. Wil je weten wat je kan verwachten? Bekijk dan snel hieronder de nieuwe trailer die de uitbreiding even in de schijnwerpers zet.