Na de officiële aankondiging van Call of Duty: Modern Warfare III eerder deze week, heeft Activision nu een nieuwe trailer gedeeld. Het betreft hier de Makarov onthullingstrailer die je hieronder kunt bekijken. Deze trailer mixt echte beelden met footage uit de game en dat geeft een eerste indruk van de shooter.

Veel krijgen we nog niet te zien, daarvoor moeten we het onthullingsevenement op 17 augustus afwachten. Dit evenement zal in Call of Duty: Warzone 2.0 plaatsvinden, al is het nog even afwachten hoe dat precies ingericht zal worden. Bij nieuws lees je het hier.