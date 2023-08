Eind dit jaar verschijnt Call of Duty: Modern Warfare 3 en deze game zal het verhaal van de voorgaande twee delen verder voortzetten. Voor meer informatie en details zullen we het onthullingsevenement op 17 augustus moeten afwachten, maar mogelijk geeft de gisteren vrijgegeven trailer wat hints.

De Makarov onthullingstrailer bevat flarden van footage uit de game en sommige fragmenten lijken te hinten naar het stadion dat we kennen uit Verdansk, de eerste Call of Duty: Warzone map. Hieronder wat screenshots (via ModernWarzone).

Deze beelden laten het interieur van het stadion zien, dat prominent aanwezig was op de map. Ook lijkt het erop dat er in de trailer stukjes van de dam te zien zijn, wat suggereert dat Verdansk terugkomt in de game. Of het dan puur om een locatie voor de singleplayer gaat of misschien zelfs een terugkeer van de geliefde map voor Warzone, is vooralsnog onduidelijk.