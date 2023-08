Call of Duty: Modern Warfare 3 zal op 17 augustus z’n officiële onthulling zien, maar we weten al dat we de shooter op 10 november dit jaar mogen verwachten. Nog voor de officiële aankondiging werd er al gehint naar de optie om alle content vanuit deel twee naar deel drie mee te nemen en Activision heeft hier nu meer duidelijkheid over gegeven.

Gezien het derde deel een directe voortzetting is, is het op zich best logisch om de optie te krijgen je content mee te nemen. Het gaat hier dan om wapens, cosmetische content, Operators en nog veel meer. Eigenlijk gaat het om alle content die aangeschaft kan worden via de in-game store, alsook wat je hebt vrijgespeeld.

Dit bevestigd ook dat Call of Duty: Modern Warfare 3 dezelfde wapen pool zal gebruiken, ongetwijfeld aangevuld met nieuwe wapens. Er zijn echter ook uitzonderingen, zo is het niet mogelijk om cosmetische content voor de Tactical Amphibious Vehicle mee te nemen, wat betekent dat dit voertuig niet in het derde deel terugkomt.

De transfer van content werkt overigens één kant op. Het is dus niet mogelijk om aangeschafte of vrijgespeelde content van Modern Warfare 3 weer mee te nemen naar Modern Warfare 2 zodra je terugschakelt. Gelukkig is wapen progressie qua levelen en unlocks wel cross-platform, waardoor het niet uitmaakt in welke game je op dat vlak voortgang boekt.

Voor een behoorlijk uitgebreide FAQ met alle (aanvullende) details kan je hier terecht.