Assassin’s Creed: Mirage is een avontuur dat op zichzelf staat en waarvoor Ubisoft vooralsnog geen plannen heeft het uit te breiden met additionele content. Wel zal de game voorzien worden van cosmetische extra’s, die onder de noemer microtransacties vallen.

Hoewel de omvang van deze titel een stuk kleiner is dan andere recente delen in de franchise, houdt Ubisoft het microtransactie model dat we reeds kennen aan. In een verklaring aan TrueAchievements stelt de uitgever dat er microtransacties aanwezig zijn, zonder invloed op de gameplay.

Het gaat om een aantal cosmetische bundels die aangeboden zullen worden vanaf de release. Deze content is volledig optioneel, dus zorgen over gameplay beïnvloedende microtransacties zijn hiermee van tafel. Niet dat dit veel zou uitmaken, gezien het een singleplayer game is.