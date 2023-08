In de afgelopen week ontstond er enige verwarring onder gamers over een eventuele Xbox One-versie van het recent aangekondigde Call of Duty: Modern Warfare 3. Op de Xbox Store-pagina van Modern Warfare 3 werd er namelijk alleen gesproken over de Xbox Series X|S.

De zorgen van Xbox One-spelers waren uiteindelijk gelukkig voor niets. Activision heeft tegenover IGN bevestigd dat het spel ook beschikbaar zal zijn op de vorige generatie consoles van Sony en Microsoft. Sindsdien is de Xbox Store-pagina van Call of Duty: Modern Warfare 3 bijgewerkt om dit te weerspiegelen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 staat gepland voor een release op 10 november. Op 17 augustus vindt de volledige onthulling van het spel plaats, verwacht dus meer details later deze week.