We kunnen bijna wat nieuwe informatie vanuit Activision rondom de 2023 editie van Call of Duty: Modern Warfare 3 verwachten, dus de geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Naast dat diverse insiders al wisten te melden dat de nieuwe Modern Warfare 3 enkel als DLC beschikbaar zou komen voor de 2022 editie van Modern Warfare 2, duikt er nu nog een apart gerucht op.

Call of Duty: Modern Warfare 3 zou namelijk alleen geremasterde versies van maps uit de oorspronkelijk 2009 editie van Modern Warfare 2 bevatten. Dit zou in ieder geval met de release van Modern Warfare 3 het geval zijn. Een leaker die op X, het voormalige Twitter, door het leven gaat als el_bobberto meldde dit.

Daarnaast deelde hij ook nog een screenshot waarin een mapvote zichtbaar is, iets wat in de afgelopen edities van Call of Duty ontbrak. Daarnaast krijgt el_bobberto ook nog bijval van TheGhostOfHope, die vorig jaar al wist te melden dat deze maps zouden komen. Speculatie, speculatie… geruchten. Nog een nachtje slapen tot we het definitieve antwoord hebben.

Morgen zal namelijk de officiële onthulling van Call of Duty: Modern Warfare 3 plaatsvinden. Dit zal in Call of Duty: Warzone 2.0 zijn.