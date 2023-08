Volgende week vrijdag ligt Armored Core VI: Fires of Rubicon in de winkels en zo vlak voor de release heeft Bandai Namco een nieuwe presentatie online gezet. Het betreft hier een gameplay demo die ontzettend veel van de game laat zien.

Terwijl je van de beelden geniet, krijg je de nodige context bij de verschillende zaken die aan bod komen. Mocht je nog twijfelen of de game wat voor je is, dan raden we aan de video hieronder zeker even te bekijken!