Volgende week verschijnt Immortals of Aveum en de ontwikkelaar heeft in aanloop naar de release alvast wat technische informatie gedeeld. Zo blijkt de magische shooter niet te beschikken over grafische modi op consoles, het is namelijk vastgesteld en daar moeten we het mee doen.

De game draait op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S op een framerate van 60fps. De resolutie wordt hierbij niet specifiek genoemd, omdat dit het maximale van je televisie is via de upscaling techniek van AMD’s FSR2. Dus afhankelijk van de televisie, krijg je de hoogst mogelijke resolutie.

De ontwikkelaar geeft er via een blogartikel meer context bij.

“You may not be able to tweak your settings as much, seeing how consoles have much more specific and uniform specs, but that means that we were able to use all this flexibility and modularity to tune the game very carefully to each console’s particular strengths. As a result, every console version will run at 60 FPS at your TV’s maximum resolution thanks to the upscaling magic of FSR2. So whatever system you’re using, you’ll be getting the best performance you possibly can.”