Het is eindelijk officieel bekend: de nieuwe Call of Duty titel zal ‘Modern Warfare III’ zijn en deze shooter werd eerder deze maand dan ook aangekondigd met een eerste trailer en heel wat info. Daar houdt het echter niet op, want we mogen heel binnenkort nog meer info verwachten.

Geoff Keighley, de gastheer van de gamescom, heeft namelijk op X laten weten dat Modern Warfare III aanwezig zal zijn tijdens de Gamescom Opening Night Live show op 22 augustus, morgenavond. We zullen dus nieuwe gameplay beelden te zien krijgen tijdens de show! Call of Duty: Modern Warfare III zelf staat op de planning voor 10 november.