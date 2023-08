Nadat we vorige week al een trailer kregen die wat fragmenten van Call of Duty: Modern Warfare 3 liet zien, moesten we het officiële onthullingsevenement in Call of Duty: Warzone 2.0 afwachten voor meer details. Dit evenement heeft zojuist plaatsgevonden en Activision heeft nu meer informatie over de shooter gedeeld, die op 10 november moet verschijnen.

De game zet het verhaal van Call of Duty: Modern Warfare 2 voort en het derde deel zal ook in die game geïntegreerd worden (via Call of Duty HQ), wat de eerdere suggesties dat het om premium DLC gaat doet versterken. Wat hier nog bijkomt is dat alle maps van Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009 in deze uitgave inbegrepen zitten, wat de basis voor de multiplayer vormt.

Het gaat dan om deze maps:

Afghan

Derail

Estrate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Naast deze maps zal de game ook voorzien zijn van nieuwe multiplayer maps. In het geval van de klassieke maps gaat het om updates om het te moderniseren voor nieuwe modi en gameplay features. Na de release zullen er via seizoensupdates nog zeker 12 maps bijkomen. Verder mogen we nieuwe Ground War maps verwachten en de terugkeer van de War modus.

Eén van de belangrijkste gameplay features is de Tactical Stance. Dit is een tussenstap tussen hip-fire en ADS, wat het tempo ten goede komt en in de Tac-Stance kun je tijdens het sliden blijven schieten.

Naast de multiplayer is Call of Duty: Modern Warfare 3 voorzien van een singleplayer campagne waarin Makarov een belangrijke rol speelt en tevens keren de zombies terug in een nieuwe variant op de Zombies modus, waarin je met andere squads samenspeelt om de ondoden af te slachten.

Bekijk hier de gameplay onthullingstrailer van Call of Duty: Modern Warfare 3. De shooter verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bij een pre-order op een digitale editie van de game, krijg je een week eerder toegang tot de singleplayer van de shooter.

Verder levert een pre-order je vroege toegang tot de open beta van de game op. In deze beta zullen verschillende maps, modi, wapens en features beschikbaar zijn. Wanneer de beta’s precies zullen plaatsvinden is nog niet bekend.