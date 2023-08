We zijn het inmiddels gewend om van zowat alles teasers en trailers te krijgen. Een teaser voor een aanstormende trailer blijft echter toch iets bizars. Je maakt als het ware reclame voor de reclame – Inception is er niks tegen. Bizar of niet, PayDay 3 pakt het toch op deze manier aan in de onderstaande, slechts 25 seconden durende video.

Het filmpje teast Follow The Money, een live-action trailer die behoorlijk spectaculair uit de hoek wil komen. Wanneer de volledige trailer zal verschijnen, blijft vooralsnog in nevelen gehuld… al wordt er hier en daar gefluisterd dat Follow The Money in première zal gaan tijdens Gamescom Opening Night Live. Wij zijn alvast erg benieuwd.

PayDay 3 – de game, niet de live-action trailer – verschijnt op 21 september voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.