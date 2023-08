Nog een paar dagen te gaan totdat Armored Core VI: Fires of Rubicon in de winkels ligt en de laatste dagen worden we haast ondergesneeuwd door de vele beelden die online verschijnen. FromSoftware en Bandai Namco zijn de game behoorlijk aan het hypen en of dat terecht is, lees je binnenkort in onze review.

PowerPyx heeft inmiddels een lijst gepubliceerd van de Trophies die in de game te verzamelen zijn en die hebben we hieronder geplaatst. Het aantal Trophies is met 30 stuks niet al te hoog, maar desalniettemin vormt het een uitdaging. Zo zul je alle missies met een S-beoordeling moeten voltooien, bijvoorbeeld.

De Achievements zullen hetzelfde zijn, maar de waarde daarvan is momenteel nog onbekend.

Platinum

Armored Core

-Acquired all trophies.

Goud

The Perfect Mercenary

Cleared all missions with an S Rank rating.

Stargazer

Cleared all missions.

Master of Arena

Cleared all Arena programs.

Asset Holder

Obtained all parts.

Tuning Expert

Performed all OS upgrades.

Zilver

The Fires of Raven

-Reached ending: “The Fires of Raven.”

Liberator of Rubicon

-Reached ending: “Liberator of Rubicon.”

Alea lacta Est

-Reached ending: “Alea lacta Est.”

Weapon Collector

-Obtained all weapon parts.

External Parts Collector

-Obtained all frame parts.

Internal Parts Collector

-Obtained all inner parts.

Expansion Collector

-Obtained all Core Expansions.

Combat Log Collector

-Obtained all combat logs.

Data Log Collector

-Obtained ten data logs.

Testing Complete

-Cleared all combat aptitude evaluation programs in the Arena.

Brons

Illegal Entry

-Cleared mission: “Illegal Entry.”

Operation Wallclimber

-Cleared mission: “Operation Wallclimber.”

Contact

-Cleared mission: “Attack the Watchpoint.”

Ocean Crossing

-Cleared mission: “Ocean Crossing.”

A New Threat

-Cleared mission: “Attack the Old Spaceport.”

Ayre and the Coral

-Cleared mission: “Destroy the Ice Worm.”

Into Unknown Territory

-Cleraed mission: “Underground Exploration – Depths 3.”

Re-education

-Cleared mission: “Reach the Coral Convergence.”

The FLoating City

-Cleared mission: “Take the Uninhabited Floating City.”

MIA

-Cleared mission: “MIA.”

Training Complete

-Cleared all training programs.

Hardware Engineer

-Assembled an AC.

Software Engineer

-Upgraded your AC’s OS.

Graphic Designer

-Changed the coloration of your AC.

Armored Core VI: Fires of Rubicon is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.