Vanaf vandaag ligt Immortals of Aveum in de winkels, een gloednieuwe IP van Electronic Arts en Ascendant Studios. Met het verschijnen van de game is ook het embargo op de reviews verstreken en dat geeft ons een goede indicatie van hoe of wat. Zoals je in onze review al hebt kunnen lezen, zijn we te spreken over deze titel.

Zo zijn er meer media die positief over de game denken, getuige het onderstaande overzicht aan cijfers. Immortals of Aveum heeft verschillende hoge cijfers gekregen, maar er zitten ook genoeg lagere cijfers tussen en een aantal onvoldoendes, de meningen zijn dus erg verdeeld.

Gaming Age – 9.1

Noisy Pixel – 9.0

Hey Poor Player – 9.0

The Games Machine – 8.5

Checkpoint Gaming – 8.5

Gaming Nexus – 8.5

COGconnected – 8.5

PSX Brasil – 8.0

Everyeye.it – 8.0

Multiplayer.it – 8.0

Gfinity – 8.0

Game Informer – 8.0

Dexerto – 8.0

GGRecon – 8.0

VGC – 8.0

IGN France – 7.0

Worth Playing – 7.0

Screen Rant – 7.0

Digital Trends – 7.0

Gamers Heroes – 7.0

Shacknews – 7.0

Wccftech – 6.5

Gameblog.fr – 6.0

Twinfinite – 6.0

VG247 – 6.0

Push Square – 6.0

TheGamer – 5.0

Metro GameCentral – 5.0

GameSpot – 5.0

The Loadout – 5.0

Eurogamer – 4.0

Immortals of Aveum is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.