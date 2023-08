Assassin’s Creed: Mirage werd onlangs naar voren gehaald, want doordat de game vrij vroeg goud is gegaan verschijnt de titel niet langer op 12, maar op 5 oktober. Nog dik een maand wachten dus, maar ook het moment om de hypemolen verder aan te zwengelen.

Daarom heeft Ubisoft tijdens Gamescom Opening Night Live vanavond nieuwe beelden van de actiegame laten zien en die hebben we hieronder natuurlijk geplaatst. Het verhaal wordt door Basim in het Arabisch verteld in deze trailer en hij vertelt over zijn jeugdherinneringen aan de stad Bagdad, waar de game zich afspeelt. Verder zien we hier en daar wat gameplay beelden voorbij komen.

Verwacht binnenkort meer over de game, gezien previews niet lang meer op zich laten wachten.