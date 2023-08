Call of Duty: Modern Warfare 3 werd vorige week officieel aangekondigd en nu een paar dagen later is het opnieuw tijd voor beelden van de shooter. Tijdens Gamescom Opening Night Live werd nieuwe gameplay getoond en die bekijk je hieronder.

Waar de beelden vorige week nog wat meer gefragmenteerd waren, krijgen we nu meer aaneengesloten gameplay te zien uit een van de missies die je in de shooter zult kunnen spelen.

Check de beelden om een nog betere indruk van de game te krijgen en noteer 10 november in je agenda, vanaf dan ligt de Call of Duty: Modern Warfare 3 in de winkels voor last- en current-gen systemen, alsook pc.