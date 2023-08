Street Fighter 6 is reeds verkrijgbaar, Mortal Kombat 1 verschijnt volgende maand en dan hebben we ook nog Tekken 8 in het vooruitzicht. Ook die game mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens Gamescom Opening Night Live en zodoende hieronder de trailer.

Tijdens de showcase is ook gelijk bekendgemaakt wanneer Tekken 8 precies uitkomt, want het was de enige grote fighter die nog zonder datum zat. Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen, de game verschijnt op 24 januari 2024 en er werden meteen verschillende edities aangekondigd. Dat zie je allemaal in de onderstaande trailer.

Tekken 8 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.