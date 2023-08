In juni werd Sonic Superstars aangekondigd door SEGA. Een game die de klassieke gameplay aanhoudt en je dus 2D-levels voorschotelt, maar dan natuurlijk wel met haarscherpe graphics en high-end muziek. Nu twee maanden later krijgen we meer van de game te zien, gezien Sonic voorbij kwam rennen tijdens Gamescom Opening Night Live.

En daarbij hebben we nu ook een releasedatum te horen gekregen. Dit heugelijke nieuws gaat vanzelfsprekend gepaard met een nieuwe trailer. Zoals te verwachten valt gaan Sonic en zijn vrienden weer razendsnel over jouw scherm heen sprinten. Sonic Superstars verschijnt 17 oktober aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.